Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

LONDRES (Reuters) - O governo britânico disse nesta terça-feira que os líderes europeus estão avaliando sanções adicionais para aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, como parte de um esforço mais amplo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O governo afirmou que a chamada Coalizão dos Dispostos, que se reuniu virtualmente na terça-feira, havia concordado que suas equipes de planejamento se reuniriam com as contrapartes dos Estados Unidos nos próximos dias para avançar os planos de garantias de segurança para a Ucrânia.

Eles também discutiriam planos para "preparar o envio de uma força de segurança se as hostilidades terminarem", disse um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.