Presidente do México diz que não existe acordo com agência dos EUA sobre "Projeto Portero"

Sheinbaum disse que o Ministério das Relações Exteriores do México vinha trabalhando há vários meses com o Departamento de Estado dos EUA em um acordo de coordenação de segurança, que agora estava "praticamente pronto" e fornecia uma estrutura para iniciativas de coordenação.

Esse acordo prioriza a soberania e o "respeito territorial, ou seja, cada um de nós opera em seu próprio território", acrescentou.

Um grupo de policiais também está participando de um workshop no Texas, disse Sheinbaum.

A DEA apresentou o Projeto Portero como uma "operação emblemática destinada a desmantelar os 'guardiões' dos cartéis" e uma "nova iniciativa importante para fortalecer a colaboração entre os Estados Unidos e o México na luta contra os cartéis".

A DEA disse que lançou um programa de treinamento de várias semanas em um de seus centros de inteligência na fronteira sudoeste, reunindo investigadores mexicanos e autoridades de defesa e promotores dos EUA que identificariam alvos conjuntos e coordenariam estratégias.

Alguns países latino-americanos têm uma relação complicada com a DEA e suas intervenções em solo mexicano têm sido criticadas pelo governo como uma violação da soberania.