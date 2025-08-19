Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

LISBOA (Reuters) - O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse na terça-feira que o processo para tornar a Ucrânia membro da União Europeia precisa avançar e que a Europa deve fazer parte das futuras negociações de paz ao lado da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos.

Costa, que informou os membros do conselho sobre a cúpula de segunda-feira em Washington por meio de uma chamada de vídeo de Lisboa, afirmou aos repórteres que, embora haja muito a ser feito e nenhuma garantia de sucesso, a possibilidade de uma reunião bilateral entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o líder russo Vladimir Putin é "um enorme progresso".

"Agora todos nós precisamos transformar essa possibilidade em realidade, para que a reunião ocorra e seja um sucesso", disse ele, pedindo que conversações mais amplas envolvendo a Europa ocorram "o mais rápido possível".