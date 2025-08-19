Reservistas israelenses ficam desiludidos enquanto Netanyahu amplia guerra em Gaza

Agora, alguns expressam desilusão com os líderes políticos que os mandam de volta para a batalha, enquanto os militares se preparam para assumir o controle da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave.

De acordo com um estudo realizado pelo Agam Labs da Universidade Hebraica, que mediu o sentimento sobre a nova campanha entre mais de 300 pessoas que servem na guerra atual, 25,7% dos reservistas disseram que sua motivação havia diminuído significativamente em comparação com o início da campanha.

Outros 10% disseram que sua motivação diminuiu ligeiramente.

Quando solicitados a descrever seus sentimentos em relação à campanha, o maior grupo -- 47% -- dos entrevistados expressou emoções negativas em relação ao governo e sua maneira de lidar com a guerra e as negociações com os reféns.

Em março, antes do anúncio da última ofensiva, a agência de notícias israelense Ynet informou que o número de reservistas que se apresentaram ao serviço estava 30% abaixo do número solicitado pelos comandantes militares.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu destruir o Hamas depois que o grupo atacou Israel em 7 de outubro de 2023, no dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto, matando 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.