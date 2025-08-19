"Sem intervenção", responde presidente mexicana sobre deslocamento militar dos EUA perto da Venezuela

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, recorreu nesta terça-feira para a Constituição de seu país e para os princípios de não intervenção e autodeterminação dos povos quando questionada sobre o deslocamento militar dos EUA na costa da Venezuela.

A Reuters informou na tarde de segunda-feira que três destróieres dos EUA com mísseis guiados Aegis chegariam à costa do país sul-americano nas próximas 36 horas como parte de um esforço contra as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, de acordo com duas fontes informadas sobre o assunto.

A presidente, quando questionada em sua coletiva de imprensa diária sobre o deslocamento militar e as relações entre a Venezuela e os Estados Unidos, respondeu: "Não ao intervencionismo" e também se referiu a outros princípios legais contidos na Constituição mexicana.