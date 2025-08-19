Tribunal Constitucional do Peru suspende as investigações contra Boluarte durante seu mandato

LIMA (Reuters) - O Tribunal Constitucional do Peru decidiu suspender as investigações contra a presidente Dina Boluarte durante seu mandato, que termina no final de julho do próximo ano, de acordo com uma decisão emitida pela instituição nesta terça-feira.

Boluarte estava sendo investigada por seu papel na morte de dezenas de manifestantes após chegar ao poder no final de 2022 e por suposto "enriquecimento ilícito" durante sua administração.

A presidente, cuja popularidade está em baixa desde o ano passado, de acordo com as pesquisas, também estava sendo investigada por suposto "abandono do cargo" após uma plástica no nariz a que se submeteu sem informar ao Congresso que estava temporariamente deixando o cargo de chefe de Estado.