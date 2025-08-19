Tribunal Constitucional do Peru suspende as investigações contra Boluarte durante seu mandato
LIMA (Reuters) - O Tribunal Constitucional do Peru decidiu suspender as investigações contra a presidente Dina Boluarte durante seu mandato, que termina no final de julho do próximo ano, de acordo com uma decisão emitida pela instituição nesta terça-feira.
Boluarte estava sendo investigada por seu papel na morte de dezenas de manifestantes após chegar ao poder no final de 2022 e por suposto "enriquecimento ilícito" durante sua administração.
A presidente, cuja popularidade está em baixa desde o ano passado, de acordo com as pesquisas, também estava sendo investigada por suposto "abandono do cargo" após uma plástica no nariz a que se submeteu sem informar ao Congresso que estava temporariamente deixando o cargo de chefe de Estado.
Boluarte nega todas as alegações contra ela.
O Tribunal Constitucional disse em uma decisão que declarou "procedente uma ação de competência" movida pelo Poder Executivo contra a promotoria e o Judiciário, e ordenou a suspensão das investigações contra a presidente.
As investigações suspensas "continuarão a ser processadas no final do mandato da presidente", disse o tribunal, ou seja, depois de 28 de julho de 2026.
O Peru, que tem vivido em constante incerteza devido a renúncias e destituições de seus líderes, teve até seis presidentes desde 2018 em meio a investigações de corrupção.
(Reportagem de Marco Aquino)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.