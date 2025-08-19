Tribunal revoga prisão domiciliar do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe e ordena sua liberdade

A defesa do ex-presidente também apresentou um recurso judicial ao Tribunal Superior de Bogotá solicitando sua libertação.

"Garantir o direito fundamental à liberdade individual do cidadão Álvaro Uribe Vélez", afirmou a parte resolutiva da decisão do tribunal, que também anulou a detenção domiciliar e ordenou sua imediata libertação.

Uribe, de 73 anos, que governou a Colômbia por dois mandatos consecutivos entre 2002 e 2010, declarou-se inocente durante o julgamento e, na apelação ao tribunal, classificou como uma "decisão política" o veredito de primeira instância da juíza Sandra Liliana Heredia.

O mesmo tribunal está atualmente revisando a sentença de 12 anos contra o ex-presidente e deverá tomar uma decisão nas próximas semanas.

(Luis Jaime Acosta)