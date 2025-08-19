Trump diz que é possível que Putin não queira fazer acordo sobre Ucrânia

"Não acho que será um problema (chegar a um acordo de paz), para ser honesto com vocês. Acho que Putin está cansado disso. Acho que todos eles estão cansados disso, mas nunca se sabe", disse Trump.

"Vamos descobrir mais sobre o presidente Putin nas próximas semanas... É possível que ele não queira fazer um acordo", disse Trump, que já havia ameaçado com mais sanções à Rússia e às nações que compram seu petróleo se Putin não fizer a paz.

A Ucrânia e seus aliados europeus foram estimulados pela promessa de Trump de garantias de segurança para ajudar a acabar com a guerra durante uma cúpula extraordinária na segunda-feira, mas enfrentam muitas perguntas sem resposta, incluindo o quanto a Rússia estará disposta a entrar no jogo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, saudou as conversas de segunda-feira na Casa Branca com o presidente dos EUA como um "grande passo à frente" para acabar com o conflito mais mortal da Europa em 80 anos e para estabelecer uma reunião trilateral com Putin e Trump nas próximas semanas.

Zelenskiy foi ladeado pelos líderes de aliados, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, na cúpula, e seu relacionamento caloroso com Trump contrastou fortemente com a desastrosa reunião entre os dois no Salão Oval em fevereiro.

Mas, além da ótica, o caminho para a paz continua profundamente incerto e Zelenskiy pode ser forçado a fazer concessões dolorosas para acabar com a guerra, que começou com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Analistas dizem que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas ou feridas no conflito.