Trump intensifica ataques contra o Instituto Smithsonian

A Casa Branca disse na semana passada que conduzirá uma revisão interna de alguns museus do Smithsonian depois que Trump, no início deste ano, acusou-o de disseminar "ideologia antiamericana" e alarmou os defensores dos direitos civis.

"O Smithsonian está FORA DE CONTROLE, onde tudo o que se discute é como nosso país é horrível, como a escravidão foi ruim e como os oprimidos não foram bem-sucedidos -- nada sobre sucesso, nada sobre brilho, nada sobre o futuro", disse Trump nas redes sociais.

O Smithsonian recebe a maior parte de seu orçamento do Congresso dos EUA, mas é independente do governo na tomada de decisões. Os defensores dos direitos civis dizem que o governo Trump está desfazendo décadas de progresso social e minando o reconhecimento de fases críticas da história norte-americana.

Trump ameaçou cortar o financiamento federal das principais instituições educacionais dos EUA, citando os protestos pró-palestinos contra a guerra de Israel em Gaza, aliada dos EUA, as políticas para transgêneros, as iniciativas climáticas e os programas de diversidade, equidade e inclusão.

No mês passado, o governo resolveu suas investigações sobre a Universidade de Columbia, que concordou em pagar US$221 milhões, e sobre a Universidade Brown, que disse que pagará US$50 milhões. Ambas as instituições aceitaram determinadas exigências do governo. As negociações para um acordo com a Universidade de Harvard estão em andamento.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)