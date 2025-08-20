Acidente de ônibus no Afeganistão mata 79 pessoas

O ônibus transportava refugiados afegãos expulsos do Irã, parte de um êxodo de centenas de milhares de pessoas, que estavam a caminho da fronteira para Cabul.

Abdul Mateen Qaniee, porta-voz do Ministério do Interior, disse que o ônibus pegou fogo após o acidente e que o número de mortos era de 79, com 17 crianças entre os mortos.

Imagens de vídeo do local mostraram chamas engolfando o ônibus, com um caminhão de bombeiros tentando apagar o fogo.

Acidentes de trânsito são comuns no Afeganistão, com infraestrutura precária exacerbada por décadas de guerra e motoristas que não seguem as regras.

"Pedimos às autoridades de transporte que forneçam informações precisas sobre o acidente o mais rápido possível e que compartilhem suas descobertas sobre a parte responsável", disse Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo afegão.

Herat, uma importante província na fronteira do Afeganistão com o Irã e o Turcomenistão, atualmente abriga dezenas de milhares de imigrantes deportados do Irã.