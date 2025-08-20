Aprovação do governo melhora e atuação de Lula frente a tarifas dos EUA é bem avaliada, diz Genial/Quaest

A avaliação do governo segue a mesma linha, com 31% de avaliação positiva em agosto. Em julho, essa parcela correspondia a 28%. Na rodada anterior, em maio, o governo tinha avaliação positiva de 26%.

Os que avaliam o governo negativamente agora são 39%, uma oscilação de um ponto percentual em relação ao apurado em julho, quando foram registrados 40%. Em maio, esse mesmo grupo era de 43%.

Em uma das perguntas da sondagem, em que o entrevistado é questionado sobre sua expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, aqueles que acreditam em uma melhora -- 40% -- empataram com os que esperam uma piora. Em julho, 43% acreditavam que a economia iria piorar, enquanto 35% tinham a expectativa de uma melhora.

Um tópico que mostrou uma variação significativa foi o do preço dos alimentos, tema que ajudou a abalar a popularidade de Lula. Para 60% dos entrevistados no último mês, esses preços subiram, enquanto em julho essa parcela era de 76%. Já os que disseram que esses preços caíram passaram para 18%, ante 8% no mês passado.

TARIFAS

Quando o assunto é a tarifa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros exportados para aquele país, 71% consideram que o presidente norte-americano, Donald Trump, está errado. Outros 21% avaliam que ele está correto. A defesa de seus próprios interesses políticos foi listada como o motivo da adoção das tarifas por 51% dos entrevistados, enquanto a defesa dos interesses comerciais dos EUA foi apontada por 23%.