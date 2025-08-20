China exibirá grande número de tropas e armas de alta tecnologia em desfile da 2ª Guerra Mundial

O desfile, o segundo desse tipo desde 2015 para comemorar a rendição formal das forças japonesas em setembro de 1945, será uma demonstração da força militar da China, já que alguns de seus vizinhos e nações ocidentais observam com preocupação a projeção de poder do Exército de Libertação Popular nos últimos anos.

Desde caminhões equipados com dispositivos para derrubar drones, novos tanques e aeronaves de alerta antecipado para proteger os porta-aviões da China, os adidos militares e analistas de segurança dizem que estão prevendo uma série de novas armas e equipamentos no desfile.

Os acréscimos ao seu conjunto de mísseis em expansão, especialmente as versões antinavio e as armas com capacidade hipersônica, serão observados de perto enquanto os Estados Unidos e seus aliados se preparam para enfrentar a China em qualquer conflito regional futuro.

"(As armas e os equipamentos) demonstrarão plenamente a capacidade robusta de nossos militares de se adaptarem aos avanços tecnológicos, aos padrões de guerra em evolução e de vencerem guerras futuras", disse Wu Zeke, vice-diretor do desfile militar, aos repórteres.

De acordo com as autoridades militares, os novos armamentos que serão lançados no desfile representarão uma parcela significativa dos que serão exibidos.

O número exato de tropas, armas e equipamentos a serem exibidos não foi divulgado.