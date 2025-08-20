Governo Trump impõe novas sanções a quatro juízes e promotores do TPI

Washington sancionou Nicolas Yann Guillou, da França, Nazhat Shameem Khan, de Fiji, Mame Mandiaye Niang, do Senegal, e Kimberly Prost, do Canadá, de acordo com o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado dos EUA. Todos os funcionários estiveram envolvidos em casos ligados a Israel e aos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos têm sido claros e firmes em nossa oposição à politização do TPI, ao abuso de poder, ao desrespeito à nossa soberania nacional e ao excesso judicial ilegítimo", disse Rubio.

"Exorto os países que ainda apoiam o TPI, muitos dos quais conquistaram sua liberdade graças a grandes sacrifícios americanos, a resistirem às reivindicações dessa instituição falida."

A segunda rodada de sanções ocorre menos de três meses depois que o governo tomou a medida sem precedentes de aplicar sanções a quatro juízes do TPI. Isso representa uma escalada séria que provavelmente impedirá o funcionamento do tribunal e do escritório do promotor, conforme eles lidam com casos importantes, incluindo alegações de crimes de guerra contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

O TPI disse que lamentava o anúncio da medida.

"Essas sanções são um ataque flagrante contra a independência de uma instituição judicial imparcial que opera sob o mandato de 125 Estados Partes de todas as regiões", disse o TPI em um comunicado.