França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

Clara Chappaz, ministra júnior de IA e tecnologia digital, disse que Raphael Graven, conhecido online como Jean Pormanove, aparecia regularmente em vídeos no Kick, onde era agredido fisicamente ou humilhado por co-streamers enquanto os espectadores assistiam ao vivo.

"A morte de Jean Pormanove e a violência que ele sofreu são absolutamente horríveis", disse ela no X.

Kick Francais afirmou no X que vai cooperar com as autoridades e que estava realizando uma revisão de seu conteúdo francês.

"Nossa prioridade é proteger os criadores e garantir um ambiente mais seguro na Kick", disse, acrescentando que "todos os co-streamers que participaram dessa transmissão ao vivo foram banidos enquanto se aguarda a investigação em andamento".

Kick é uma plataforma de transmissão ao vivo registrada na Austrália que compartilha a receita com seus criadores de conteúdo.

Chappaz disse que uma investigação judicial está em andamento, que ela encaminhou o assunto ao órgão regulador de comunicações digitais e audiovisuais Arcom e que ela apresentou uma denúncia ao Pharos, o portal de internet da França para denunciar conteúdo ilícito na internet.