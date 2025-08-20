Grupos de ajuda humanitária dizem que materiais para abrigos ainda não estão entrando em Gaza

Com a preocupação internacional sobre a situação dos palestinos aumentando à medida que a guerra em Gaza continua, Israel anunciou medidas no mês passado para permitir a entrada de mais ajuda em Gaza e disse no sábado que começaria a permitir a entrada de materiais para abrigos a partir do dia seguinte.

Mas funcionários de cinco grupos de ajuda, incluindo agências da Organização das Nações Unidas (ONU), disseram à Reuters que os materiais de abrigo necessários para um grande número de palestinos deslocados ainda não estão chegando a Gaza e culparam os obstáculos burocráticos israelenses.

"As Nações Unidas e nossos parceiros não conseguiram trazer materiais de abrigo após o anúncio israelense", disse o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), Jens Laerke.

"Há uma série de impedimentos que ainda precisam ser resolvidos, incluindo a liberação alfandegária israelense."

A CARE International, a ShelterBox e o Conselho Norueguês de Refugiados também disseram que ainda não haviam recebido nenhuma autorização para entregar materiais de abrigo. Outra ONG internacional, que não quis ser identificada, disse que não tinha conseguido entregar esses suprimentos, mas que estava tentando obter autorização.

Mais de 1,3 milhão de habitantes de Gaza não têm barracas, disseram as Nações Unidas este mês, e espera-se que mais pessoas sejam deslocadas por uma operação israelense para tomar a Cidade de Gaza.