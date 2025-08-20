Irã diz que ainda não se chegou ao momento para negociações nucleares "efetivas" com EUA

DUBAI (Reuters) - O Irã e os Estados Unidos não chegaram a um ponto em que negociações nucleares "efetivas" possam ocorrer, disse o principal diplomata do Irã em comentários veiculados pela mídia estatal nesta quarta-feira.
"As negociações com os EUA devem ser realizadas em seu próprio tempo. Toda negociação tem um tempo específico chamado 'maturidade da negociação' e deve atingir essa maturidade para ser realizada", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi.
"Em minha opinião, ainda não chegamos ao ponto de maturidade em que negociações efetivas com os EUA possam ocorrer", acrescentou.
(Reportagem de Nayera Abdallah)
