Israel aprova plano de assentamentos para "apagar" ideia de Estado palestino

"Com o E1, estamos finalmente cumprindo o que foi prometido durante anos", disse Smotrich, um ultranacionalista da coalizão de direita no poder, em um comunicado. "O Estado palestino está sendo apagado da mesa, não com slogans, mas com ações."

O Ministério das Relações Exteriores palestino condenou o anúncio na quarta-feira, dizendo que o assentamento E1 isolaria as comunidades palestinas que vivem na área e minaria a possibilidade de uma solução de dois Estados.

Um porta-voz do governo alemão, comentando o anúncio, disse aos repórteres na quarta-feira que a construção de assentamentos viola a lei internacional e "impede uma solução negociada de dois Estados e o fim da ocupação israelense da Cisjordânia".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não comentou o anúncio do E1.

No entanto, no domingo, durante uma visita a Ofra, outro assentamento da Cisjordânia estabelecido há um quarto de século, ele fez comentários mais amplos: "Eu disse há 25 anos que faremos tudo para garantir nosso controle sobre a Terra de Israel, para impedir o estabelecimento de um Estado palestino, para impedir as tentativas de nos tirar daqui. Graças a Deus, cumprimos o que prometi".

A solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino, que já dura décadas, prevê um Estado palestino em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia e em Gaza, lado a lado com Israel.