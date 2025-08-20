Israel convoca dezenas de milhares de reservistas antes da nova ofensiva em Gaza

No entanto, um oficial militar que informou os repórteres disse que os soldados da reserva não se apresentariam ao serviço até setembro, uma medida que dá aos mediadores algum tempo para preencher as lacunas entre o grupo militante palestino Hamas e Israel sobre os termos do cessar-fogo.

O oficial disse que, como parte do planejamento para uma nova ofensiva em Gaza, haveria cinco divisões operando no enclave, mas não se espera que a maioria dos reservistas sirva em combate na Cidade de Gaza.

"Passaremos para uma nova fase de combate, uma operação gradual, precisa e direcionada na Cidade de Gaza e em seus arredores, que atualmente é o principal reduto militar e governamental do Hamas", disse a autoridade.

O gabinete de segurança de Israel, presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aprovou um plano este mês para expandir a campanha em Gaza, com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza.

Muitos dos aliados mais próximos de Israel pediram que o governo reconsiderasse, mas Netanyahu está sob pressão de alguns membros de extrema-direita de sua coalizão para rejeitar um cessar-fogo temporário, continuar a guerra e buscar a anexação de Gaza.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas atacaram comunidades do sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e levando 251 reféns, inclusive crianças, para Gaza.