Israel dá primeiros passos de operação militar para tomar Cidade de Gaza

"Iniciamos as operações preliminares e os primeiros estágios do ataque à Cidade de Gaza, e agora as forças das IDF já estão controlando os arredores da Cidade de Gaza", disse ele.

As Forças Armadas de Israel convocaram dezenas de milhares de reservistas nesta quarta-feira em preparação para o ataque à Cidade de Gaza, enquanto o governo israelense avalia uma nova proposta de cessar-fogo após quase dois anos de guerra.

A convocação sinaliza que Israel está avançando com seu plano de tomar o maior centro urbano de Gaza, apesar das críticas internacionais sobre uma operação que provavelmente vai forçar o deslocamento de ainda mais palestinos.

Um oficial militar disse a jornalistas, no entanto, que os soldados da reserva não devem se apresentar para o serviço até setembro, um intervalo que dá aos mediadores algum tempo para preencher lacunas entre o grupo militante palestino Hamas e Israel sobre os termos da trégua.

As tropas israelenses entraram em confronto nesta quarta-feira com mais de 15 militantes do Hamas que saíram de túneis e atacaram com tiros e mísseis antitanque perto de Khan Younis, ao sul da Cidade de Gaza, ferindo gravemente um soldado e levemente outros dois, disse uma autoridade militar israelense.

Em um comunicado, as Brigadas Al-Qassam do Hamas confirmaram a realização de um ataque às tropas israelenses a sudeste de Khan Younis e o enfrentamento de tropas israelenses à queima-roupa. O grupo disse que um combatente se explodiu entre os soldados, causando vítimas, durante um ataque que durou horas.