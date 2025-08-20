Maioria nos EUA acredita que países deveriam reconhecer Estado palestino, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

A pesquisa de seis dias, encerrada na segunda-feira, foi realizada semanas depois que três países, Canadá, Reino Unido e França, aliados próximos dos EUA, anunciaram que pretendem reconhecer o Estado da Palestina. Isso aumentou a pressão sobre Israel à medida que a fome se espalha em Gaza.

A pesquisa foi realizada em meio à esperança de que Israel e o Hamas concordem com um cessar-fogo para interromper os combates, libertar alguns reféns e facilitar o envio de assistência humanitária.

Duas autoridades disseram na terça-feira que Israel estava estudando a resposta do Hamas a um possível acordo para uma trégua de 60 dias e a libertação de metade dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza.

Reino Unido, Canadá, Austrália e vários de seus aliados europeus afirmaram na semana passada que a crise humanitária no enclave palestino devastado pela guerra atingiu "níveis inimagináveis", com grupos de ajuda alertando que os habitantes de Gaza estão à beira da fome.

O escritório de direitos humanos das Nações Unidas disse na terça-feira que Israel não estava permitindo a entrada de suprimentos suficientes na Faixa de Gaza para evitar a fome generalizada. Israel negou a responsabilidade pela fome em Gaza, acusando o Hamas de roubar carregamentos de ajuda, o que o Hamas nega.

Uma grande maioria dos entrevistados da pesquisa Reuters/Ipsos, 65%, disse que os EUA deveriam agir em Gaza para ajudar as pessoas que enfrentam a fome, e 28% discordaram. O número de discordantes incluiu 41% dos republicanos, partido do presidente Donald Trump.