Oposição impõe derrota ao governo e elege um dos seus para presidir CPI do INSS

O governo contava que o senador Omar Aziz (PSD-AM), que comandou a CPI da Covid no governo passado, fosse eleito para presidir a nova comissão de investigação, segundo a mídia.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) foi uma das presentes a saudar a eleição de Viana e a escolha do relator.

"Sr. presidente, primeiramente, cumprimentá-lo por essa vitória, essa vitória que, certamente, surpreendeu o Brasil, que foi fruto, primeiramente, da sua disponibilidade em ocupar essa cadeira desta CPMI... e de todo um trabalho de articulação competente do nosso líder Sóstenes Cavalcante, de toda a bancada aqui do PL, da oposição, do nosso senador Rogério Marinho, de tantos outros que se envolveram nessa batalha", declarou a deputada.

Governistas na comissão questionaram a imparcialidade tanto do senador, que ficará responsável por conduzir os trabalhos da CPI, quanto do deputado, que como relator terá a tarefa de produzir um parecer ao final dos trabalhos da colegiado.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), por exemplo, afirmou que o relator já manifestou sua opinião sobre a CPMI em uma publicação no X.

"Esperamos que o trabalho de fato seja feito com essa finalidade, de maneira imparcial. O relator parece que já tem uma opinião predefinida, afinal de contas, ele apontou no Twitter agora dizendo que já sabe quem é o culpado", disse o deputado petista.