Primeira viagem de Leão 14 será para o Líbano, informa cardeal

Uma autoridade libanesa familiarizada com o assunto confirmou que estavam sendo realizadas discussões sobre uma visita no final do ano, embora a data ainda não tenha sido finalizada.

Leão, o primeiro papa dos EUA, foi eleito pelos cardeais católicos do mundo em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, que havia planejado visitar o Líbano, mas não pôde ir devido a problemas de saúde.

O Líbano é o lar de mais de dois milhões de católicos, de acordo com estatísticas do Vaticano.

Um porta-voz do Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as falas de Rai.

Uma autoridade do Vaticano, que pediu para não ser identificada, confirmou que a viagem estava sendo planejada e disse que ela poderia fazer parte de uma turnê que também incluiria a Turquia.

As viagens ao exterior se tornaram uma parte importante do papado moderno, com os papas buscando conhecer os católicos locais, difundir a fé e conduzir a diplomacia internacional. Elas geralmente atraem multidões de milhões de pessoas.