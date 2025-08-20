Registros do grande júri de Jeffrey Epstein devem permanecer sob sigilo, decide juiz

Trump, um republicano, havia prometido tornar públicos os arquivos relacionados a Epstein se fosse reeleito e acusou os democratas de encobrirem a verdade. Mas, em julho, o Departamento de Justiça se recusou a divulgar material adicional de sua investigação sobre o caso e afirmou que uma lista de clientes de Epstein, anteriormente divulgada, não existia, enfurecendo partidários de Trump.

As provas vistas e ouvidas pelos grandes júris, que operam a portas fechadas para evitar interferência em investigações criminais, não podem ser divulgadas sem a aprovação de um juiz. Em julho, Trump instruiu a procuradora-geral Pam Bondi a buscar a aprovação para a divulgação do material do grande júri do caso de Epstein.

O grande júri que indiciou Epstein ouviu apenas uma testemunha, um agente do FBI, disse o Departamento de Justiça em um processo judicial em julho.

Epstein morreu por suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele havia se declarado inocente.

Sua morte na prisão e suas amizades com ricos e poderosos geraram teorias da conspiração de que outras pessoas importantes estariam envolvidas nos supostos crimes e de que ele teria sido assassinado. O médico legista chefe da cidade de Nova York atestou a morte de Epstein -- um suicídio por enforcamento.

Em 11 de agosto, um outro juiz de Manhattan, Paul Engelmayer, negou pedido semelhante do Departamento de Justiça para liberar o depoimento do grande júri e as provas do caso de Ghislaine Maxwell, a namorada de longa data de Epstein. Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos de prisão após sua condenação em 2021 por recrutar meninas menores de idade para Epstein abusar.