Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprou mais de US$100 milhões em títulos de empresas, Estados e municípios desde que assumiu o cargo em janeiro, de acordo com novas declarações que lançam mais luz sobre as vastas posses do presidente bilionário dos Estados Unidos.

Os formulários, publicados online na terça-feira, mostram que o ex-magnata republicano do setor imobiliário fez mais de 600 compras financeiras desde 21 de janeiro, um dia após sua posse para seu segundo mandato na Casa Branca.

O registro de 12 de agosto do Escritório de Ética Governamental dos EUA não lista os valores exatos de cada compra, fornecendo apenas uma ampla gama.