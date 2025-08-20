Vance diz que Europa terá que assumir maior parte do ônus na segurança ucraniana

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quarta-feira que os países europeus terão que assumir a maior parte do ônus das garantias de segurança da Ucrânia.

"Não acho que devamos carregar o fardo aqui. Acho que devemos ajudar se for necessário para acabar com a guerra e com a matança. Mas acho que devemos esperar, e o presidente certamente espera, que a Europa desempenhe o papel principal aqui", disse Vance ao programa "The Ingraham Angle" da Fox News.

"Não importa a forma que isso assuma, os europeus terão que assumir a maior parte do ônus."