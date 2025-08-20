Xi faz segunda visita ao Tibete como presidente da China

O objetivo da designação era oferecer aos grupos de minorias étnicas locais, como os tibetanos, maior poder de decisão sobre questões políticas, incluindo a liberdade de crença religiosa. Mas grupos internacionais de direitos humanos e exilados descrevem rotineiramente o governo da China no Tibete como "opressivo", uma acusação que Pequim rejeita.

"Para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, a primeira coisa é manter a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade étnica e a harmonia religiosa", disse Xi, segundo relato da mídia estatal chinesa, a autoridades graduadas do Tibete nesta quarta-feira.

Xi viajou pela última vez ao Tibete em julho de 2021, onde pediu às pessoas que "seguissem o partido" em uma visita amplamente percebida por observadores externos como um sinal de confiança do Partido Comunista de que a ordem havia finalmente sido estabelecida em uma região com um longo histórico de protestos contra o domínio chinês.

Durante um breve período após a Olimpíada de Pequim de 2008, quando a China abriu ainda mais suas portas para o mundo exterior, o Tibete foi abalado por protestos de monges e freiras e, em seguida, por uma série de autoimolações.

O budismo tibetano deve ser orientado para se adaptar ao sistema socialista da China, disse Xi.

Antes de 2021, o último líder chinês a visitar o Tibete foi Jiang Zemin em 1990.