Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, um pedido de regime de urgência para o projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que ganham até R$5 mil por mês.

O regime de urgência -- que confere uma tramitação mais acelerada à proposta, uma promessa de campanha altamente popular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a pouco mais de um ano das eleições gerais de 2026 -- foi aprovado pelos deputados de maneira simbólica, sem a necessidade de votação nominal no painel.

Ainda não foi definido o dia da votação do mérito da proposta em plenário.