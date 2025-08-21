Câmara dos Deputados aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em relação ao uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador, com obrigações para os fornecedores e controle de acesso por parte de pais e responsáveis.

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, o projeto de lei 2628/22, de autoria do Senado, foi aprovado com mudanças feitas pelos deputados e, por isso, o texto volta ao Senado para nova votação.

O texto aprovado estabelece procedimentos e exigências aos fornecedores dos aplicativos de internet, mas um regulamento posterior definirá critérios objetivos para aferir o grau de interferência desses fornecedores sobre os conteúdos postados.