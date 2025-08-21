Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

(Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta quinta-feira que os Estados Unidos e a Venezuela "diminuam as tensões, usem de moderação e resolvam suas diferenças por meios pacíficos", disse a porta-voz da ONU Daniela Gross De Almeida.

Os Estados Unidos enviaram navios para o sul do Caribe como parte do esforço do presidente Donald Trump para enfrentar as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, disseram duas fontes informadas sobre o delocamento na quarta-feira.

(Reportagem de Michelle Nichols)