Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Ele também observou que qualquer envio de tropas provavelmente exigiria um mandato do Parlamento, um desafio para um chanceler cuja própria nomeação só foi aprovada na segunda tentativa. A Rússia se opõe ferozmente ao envio de tropas da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e não está claro como essa força poderia funcionar.

Alice Weidel, líder da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, acusou os conservadores de Merz de fomentadores de guerra por considerarem a ideia de tropas terrestres, classificando-a como "perigosa e irresponsável".

Até mesmo o ministro das Relações Exteriores de Merz, Johann Wadephul, alertou que o envio de tropas para a Ucrânia "provavelmente nos sobrecarregaria".

Há um desconforto na Alemanha em relação ao envio de tropas devido ao seu passado nazista e aos envios mais recentes para o Afeganistão e Mali, que foram amplamente vistos como fracassos. Há também uma reação contra o gasto de bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia quando a economia da Alemanha está em dificuldades.

Enquanto isso, os formuladores de políticas estão nervosos com a possibilidade de sobrecarregar o Exército alemão, há muito negligenciado, e de serem arrastados para um confronto direto com uma potência nuclear.

"Obviamente, algo assim é extremamente polêmico na Alemanha", disse Marcel Dirsus, pesquisador não residente do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel, acrescentando que o governo teria muito cuidado.