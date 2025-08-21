Em vitória para Trump, tribunal rejeita multa por fraude civil

Um juiz de primeira instância ordenou a aplicação da pena em fevereiro de 2024, após concluir que Trump superestimou de forma fraudulenta sua riqueza e o valor de suas propriedades para reforçar os negócios de sua família.

Trump negou ter cometido irregularidades, e seus advogados argumentaram que quaisquer erros ao informar a fortuna de Trump aos credores e parceiros de negócios eram irrelevantes porque ninguém foi prejudicado.

A decisão desta quinta-feira dividiu o tribunal de apelações, composto por cinco juízes, com alguns concordando que Trump deveria ser responsabilizado, enquanto outros pediram um novo julgamento ou até mesmo a rejeição do caso.

Em uma publicação em rede social, Trump chamou a decisão de "VITÓRIA TOTAL".

"Respeito muito o fato de que a Corte teve a coragem de rejeitar essa decisão ilegal e vergonhosa", escreveu Trump.

James disse que deve pedir ao Tribunal de Apelações, a mais alta corte do Estado, que analise o caso.