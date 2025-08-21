EUA e Europa criam opções militares para Ucrânia e pretendem apresentá-las a assessores de segurança nacional

"Essas opções serão apresentadas aos respectivos assessores de segurança nacional de cada nação para consideração apropriada nos esforços diplomáticos em andamento", informou um comunicado militar norte-americano.

Reuniões entre os chefes de defesa de Estados Unidos, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Ucrânia ocorreram em Washington, D.C., entre terça e quinta-feira.

A Reuters foi a primeira a informar sobre a conclusão dos planos que serão apresentados aos conselheiros de segurança nacional.

A Ucrânia e seus aliados europeus ficaram animados com a promessa de Trump, durante uma cúpula na segunda-feira, de garantias de segurança para Kiev, mas muitas perguntas continuam sem resposta.

Autoridades advertiram que levaria tempo para os planejadores norte-americanos e europeus determinarem o que seria militarmente viável e aceitável para o Kremlin.

Uma opção seria enviar forças europeias para a Ucrânia, mas deixar os Estados Unidos encarregados de seu comando e controle, disseram fontes à Reuters.