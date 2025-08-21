Governo Trump corta subsídio da Califórnia por "ideologia de gênero radical"

"Se vocês continuarem a impor uma ideologia radical às nossas crianças, não pagaremos mais por isso", disse ele à Fox & Friends, afirmando que o programa incluía "ideologia de gênero radical", sem fornecer detalhes.

Gradison informou que seu departamento está quase concluindo uma revisão do currículo de cada Estado, acrescentando que, até o início da próxima semana, cerca de 40 deles devem ser notificados para mudarem seu currículo ou sofrerão as mesmas consequências.

Essa é a última investida do governo Trump na luta contra os direitos dos transgêneros e contra o Estado da Califórnia, liderado pelo governador democrata Gavin Newsom. Representantes do gabinete de Newsom não puderam ser contatados imediatamente.

A Casa Branca disse em um comunicado nesta quinta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, está comprometido em "proteger os alunos da doutrinação" e capacitar os pais.

"As escolas da Califórnia se tornaram focos de ideologia de esquerda e foram mantidas reféns da liderança liberal fracassada de Gavin Newsom e dos sindicatos de professores que são donos do Partido Democrata", afirmou.

Antes do anúncio, Trump afirmou nas redes sociais que qualquer distrito escolar da Califórnia que não aderir às políticas transgênero de seu governo não receberá financiamento federal, mas não deu outros detalhes.