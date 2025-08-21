Índia e Rússia concordam em fortalecer laços comerciais após reunião em Moscou

MOSCOU (Reuters) - A Índia e a Rússia concordaram em fortalecer os laços comerciais nesta quinta-feira, quando seus ministros das Relações Exteriores se reuniram em Moscou, dando poucos indícios de que as pesadas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à Índia pela compra de petróleo russo, poderiam atrapalhar suas relações.

Os produtos indianos enfrentam tarifas adicionais dos EUA de até 50%, entre as mais altas impostas por Washington, devido ao aumento das compras de petróleo russo por Nova Délhi.

Os países ocidentais que boicotam o petróleo russo dizem que as compras da Índia estão ajudando a financiar a guerra de Moscou na Ucrânia. Mas Nova Délhi afirma que suas compras são transações puramente comerciais e acusa os EUA e a União Europeia de dois pesos e duas medidas, observando que eles próprios mantêm um comércio significativo com Moscou.