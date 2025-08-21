Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

Israel atacou o Irã em uma guerra aérea de 12 dias, à qual os Estados Unidos se juntaram brevemente, atingindo as principais instalações nucleares e matando comandantes militares e cientistas nucleares.

Israel destruiu amplamente as defesas aéreas do Irã durante a guerra e acredita-se que grande parte de seu estoque de armas balísticas tenha sido danificada pelos ataques israelenses.

Desde então, a República Islâmica tem dito que está pronta para combater qualquer ataque futuro.

"Qualquer nova aventura do inimigo será enfrentada com um forte tapa", disse o Ministério da Defesa em um comunicado na quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar o Irã novamente se o país reativar as instalações nucleares, incluindo as usinas de enriquecimento de urânio.

Teerã suspendeu as negociações com Washington que tinham o objetivo de conter as ambições nucleares do país após os ataques aéreos de Israel e dos EUA. O Irã nega qualquer intenção de desenvolver bombas atômicas.