Israel mantém pressão militar sobre Cidade de Gaza antes de ofensiva planejada

A convocação de dezenas de milhares de reservistas também deve levar semanas, dando tempo para que os mediadores tentem preencher as lacunas em relação a uma nova proposta de cessar-fogo temporário que o Hamas aceitou, mas à qual o governo israelense ainda não respondeu oficialmente.

A proposta prevê um cessar-fogo de 60 dias e a libertação de 10 reféns vivos que estão sendo mantidos em Gaza por militantes do Hamas e de 18 corpos. Em contrapartida, Israel libertaria cerca de 200 prisioneiros palestinos de longa data mantidos por Israel.

O governo israelense reafirmou que todos os 50 reféns restantes mantidos por militantes em Gaza devem ser libertados imediatamente. As autoridades israelenses acreditam que cerca de 20 deles ainda estão vivos.

Em um sinal de desespero crescente com as condições em Gaza, os moradores fizeram uma rara demonstração de protesto contra a guerra na quinta-feira.

Carregando faixas com os dizeres "Salve Gaza, basta" e "Gaza está morrendo pela matança, fome e opressão", centenas de pessoas se reuniram na Cidade de Gaza em uma marcha organizada por várias organizações civis.

"Esta é uma mensagem clara: as palavras acabaram, e chegou a hora de agir para acabar com as operações militares, para acabar com o genocídio contra nosso povo e para acabar com os massacres que ocorrem diariamente", disse o jornalista palestino Tawfik Abu Jarad durante o protesto.