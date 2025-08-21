Itália prende ucraniano por ataques ao gasoduto Nord Stream, dizem promotores alemães

O suspeito, identificado apenas como Serhii K. de acordo com as leis de privacidade alemãs, fazia parte de um grupo de pessoas que colocaram dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm em setembro de 2022, segundo um comunicado da procuradoria.

Ele e seus cúmplices partiram de Rostock, na costa nordeste da Alemanha, para realizar o ataque, informou o comunicado, acrescentando que a embarcação deles foi alugada de uma empresa alemã com a ajuda de documentos de identidade falsos por meio de intermediários.

As autoridades agiram com base em um mandado de prisão europeu contra o suspeito, que enfrenta acusações de conluio para causar uma explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de construções.

Policiais o prenderam durante a noite na província de Rimini, na costa adriática da Itália, segundo a nota dos promotores alemães.

