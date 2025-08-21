Lula lidera em cenários de 1º turno e abre distância sobre adversários no 2º turno, mostra Genial/Quaest

No levantamento das intenções de voto para o primeiro turno, Lula lidera com percentuais que variam entre 34% e 35% a depender do adversário. Jair Bolsonaro alcança 28%; Michelle Bolsonaro conquista 21% e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) chega aos 17%, enquanto os filhos de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), registram 15% e 14%, respectivamente.

Na pergunta espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos aos entrevistados, Lula lidera as intenções de voto com 16% nesta rodada de agosto, uma variação dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, já que em julho essa parcela era de 15%. Em maio, foram registrados 11%. Bolsonaro vem em segundo lugar com 9%. Em julho, o ex-presidente tinha 11%, e em maio, 9%.

Quando são simulados cenários de 2º turno, Lula conseguiu se distanciar dos demais. Dentre os possíveis adversários do atual presidente, Tarcísio de Freitas é o que mais se aproxima. Lula tem 43%, enquanto Tarcísio registra 35%. Em julho, Lula estava empatado com o governador de São Paulo no limite da margem de erro em um eventual 2º turno.

Jair Bolsonaro, que está inelegível, alcançaria 35% em um 2º turno contra Lula, que venceria com 47%. O atual presidente também conta com 47% no cenário contra Michelle Bolsonaro, que teria 34%.

É Michelle, aliás, quem deveria ser apoiada por Bolsonaro para 16% dos entrevistados -- em julho, essa parcela correspondia a 13%. Outros 14% acreditam que o candidato deveria ser Tarcísio, ante 15% em julho, enquanto 10% avaliam que o nome escolhido deveria ser o do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que contava com 9% em julho.

Para 65%, Bolsonaro deveria "abrir mão (da candidatura) e apoiar outro candidato". Outros 26% defendem que ele se candidate. Bolsonaro está fora da corrida eleitoral por 8 anos por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).