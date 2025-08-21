Mais norte-americanos solicitam status de refugiado no Canadá, mostram dados

No ano passado, 204 pessoas entraram com pedidos de refúgio no Canadá tendo os Estados Unidos como país de alegada perseguição. As solicitações dos EUA também aumentaram durante o primeiro governo Trump.

Os dados não informam por que as reivindicações foram feitas. Oito advogados disseram à Reuters que estão ouvindo mais norte-americanos trans querendo sair. A Reuters conversou com uma mulher trans do Arizona que foi ao Canadá em abril para registrar uma reivindicação e com uma mulher que veio registrar uma reivindicação em nome de sua jovem filha trans.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a Suprema Corte dos EUA reverteram os direitos das pessoas trans, restringindo quem pode ter acesso a cuidados de afirmação de gênero, quem pode servir nas Forças Armadas, quem pode usar qual banheiro e quem pode praticar alguns esportes.

Para obter asilo, os refugiados devem convencer o Conselho de Imigração e Refugiados do Canadá de que nenhum lugar dos EUA é seguro para eles.

Recentemente, o Conselho acrescentou documentos de grupos como a Human Rights Watch, que examinam o tratamento dado pelos EUA às pessoas LGBTQ, ao seu pacote de documentação nacional que detalha as condições do país.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que as pessoas que reivindicam status de refugiado no Canadá criariam espaço para indivíduos que "enfrentam medo e perseguição reais".