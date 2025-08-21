Mudança à direita na Bolívia soa alarme para esquerda latino-americana

Embora alguns partidos de esquerda da região tenham conseguido levar muitos de seus apoiadores para a classe média, esses eleitores agora estão se concentrando em outras questões, disse Will Freeman, bolsista de Estudos Latino-Americanos do Council on Foreign Relations.

"Agora, alguns de seus antigos eleitores, mesmo tendo entrado na classe média, tendo conquistado um pouco mais de estabilidade, estão dizendo: 'Vocês não estão bem equipados para me fornecer o próximo conjunto de respostas, o próximo conjunto de soluções para os problemas que vemos hoje'", disse ele.

Os candidatos de direita têm mostrado impulso antes das eleições no Chile, Colômbia, Peru e Brasil nos próximos 18 meses. Equador e Argentina já têm líderes de direita.

Na Colômbia, as perspectivas da esquerda para a corrida presidencial de 2026 parecem sombrias. O presidente Gustavo Petro, o primeiro líder esquerdista do país, tem se esforçado para cumprir sua promessa de assinatura de acordos de paz com grupos armados. As negociações fracassaram e o crime e os grupos rebeldes acrescentaram milhares de membros, mesmo quando o governo se comprometeu a combater a violência.

O governo de Petro também agitou os mercados ao suspender as regras fiscais e propor aumentos de impostos.

O assassinato do jovem candidato de direita, Miguel Uribe, colocou a segurança no topo das preocupações de muitos eleitores, embora ainda não tenham surgido líderes claros para a disputa presidencial.