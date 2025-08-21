Nem moicano nem cogumelo: estudantes cumprem ordem de corte de cabelo em El Salvador

Se esse for o caso, eles recebem uma notificação e os alunos têm três dias para fazer as correções, caso contrário, cumprirão cinco horas de serviço comunitário dentro da escola e terão uma redução na nota de conduta por rebeldia.

Embora essas diretrizes estejam em vigor há anos no sistema acadêmico, o memorando da recém-nomeada ministra da Educação, Karla Trigueros, médica e capitã das Forças Armadas de El Salvador, permite que os professores exijam o cumprimento rigoroso das medidas sem medo de represálias por parte dos alunos.

"Estamos adotando essa medida desde fevereiro, quando as aulas começaram, mas alguns resistem e, para não entrar em conflito, mantemos uma estratégia (de não confronto). Mas hoje nos foi dada mais autoridade e agradecemos à ministra porque isso nos permite corrigir um pouco e melhorar os alunos", disse Melara, 68 anos.

O popular presidente salvadorenho, Nayib Bukele, nomeou Trigueros como ministra da Educação em meados de agosto e, quatro dias depois, ela anunciou um memorando de medidas disciplinares para os alunos que ingressam em suas escolas.

No primeiro dia das diretrizes, somente no Instituto Nacional Técnico Industrial, as autoridades verificaram cerca de 1.200 alunos e emitiram 320 advertências por cortes de cabelo ou uniformes incompletos.

Enquanto isso, em algumas paredes da escola, placas afixadas desde o início do ano letivo exibem penteados que não são permitidos.