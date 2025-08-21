Netanyahu diz que Israel iniciará negociações de cessar-fogo em Gaza para encerrar guerra e libertar reféns

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que Israel iniciará negociações imediatas para a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza e o fim da guerra de quase dois anos em termos aceitáveis para seu país.

Falando aos soldados que servem em Gaza, Netanyahu disse que estava se reunindo com comandantes para aprovar planos para capturar a Cidade de Gaza e derrotar o Hamas.

"Ao mesmo tempo, dei instruções para iniciar negociações imediatas para a libertação de todos os nossos reféns e o fim da guerra em termos aceitáveis para Israel", disse ele, acrescentando: "Estamos na fase de tomada de decisões".