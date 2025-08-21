Parlamentares da Califórnia aprovam dois projetos do plano de redistritamento democrata

Newsom, que conta com uma supermaioria democrata em ambas as casas do Legislativo estadual, busca, em última instância, o apoio dos eleitores para seu plano. Se for bem-sucedido, ele deve neutralizar um projeto de lei do Texas apoiado por Trump, criado para transferir cinco cadeiras democratas para o controle republicano na Câmara dos Deputados dos EUA.

Os republicanos, incluindo Trump, reconheceram abertamente que a iniciativa do Texas visa aumentar sua influência política, ajudando a preservar a pequena maioria do partido na Câmara nas eleições de meio de mandato de novembro de 2026. Essa eleição já se configura como uma disputa acirrada.

Os democratas, por outro lado, caracterizaram sua tentativa de se afastar do processo usual de redistritamento independente e bipartidário da Califórnia -- adotado pelos eleitores em 2008 -- como uma estratégia temporária de "emergência" para combater o que eles consideram movimentos extremos dos republicanos para manipular injustamente o sistema.

"As cartas estão contra nós, então o que precisamos fazer é reagir", disse a senadora da Califórnia Lena Gonzalez, coautora do plano de redistritamento, enquanto o Senado estadual iniciava o debate em plenário sobre o projeto de lei.

Segundo os democratas, mais de 70% de seus distritos recém-desenhados foram adotados a partir de mapas usados pela comissão independente na formulação dos limites atuais.

O senador republicano Tony Strickland discordou. "Esses mapas foram desenhados a portas fechadas", declarou.