Putin está disposto a encontrar Zelenskiy, mas legitimidade do ucraniano é uma questão, diz chanceler russo

Após as conversas da cúpula no Alasca, Trump disse na segunda-feira que havia começado a organizar uma reunião entre os líderes russo e ucraniano, a ser seguida por uma cúpula trilateral com o presidente dos EUA.

Perguntado pelos repórteres se Putin estava disposto a se encontrar com Zelenskiy, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse: "Nosso presidente tem dito repetidamente que está pronto para se reunir, inclusive com o sr. Zelenskiy".

Lavrov, no entanto, acrescentou uma ressalva: "Com o entendimento de que todas as questões que exigem consideração no mais alto nível serão bem trabalhadas, e especialistas e ministros prepararão recomendações apropriadas".

"E, é claro, com o entendimento de que quando e se -- esperamos, quando -- for necessário assinar acordos futuros, a questão da legitimidade da pessoa que assina esses acordos do lado ucraniano será resolvida", disse Lavrov.

Putin tem levantado repetidamente dúvidas sobre a legitimidade de Zelenskiy, já que seu mandato expiraria em maio de 2024, mas a guerra significa que nenhuma nova eleição presidencial foi realizada ainda. Kiev afirma que Zelenskiy continua sendo o presidente legítimo.

As autoridades russas dizem se preocupar que, se Zelenskiy assinar o acordo, um futuro líder da Ucrânia poderá contestá-lo com base no fato de que o mandato de Zelenskiy havia tecnicamente expirado.