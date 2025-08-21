Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan planeja aumentar os gastos com defesa em um quinto no próximo ano, ultrapassando 3% do produto interno bruto, à medida que investe bilhões a mais em novos equipamentos para enfrentar melhor a China e convencer os Estados Unidos de que leva a sério os apelos para reforçar suas Forças Armadas.

A medida ocorre em um momento em que a China, que considera Taiwan como seu próprio território, aumentou a pressão militar e política nos últimos cinco anos para fazer valer suas reivindicações, que Taipé rejeita veementemente.

Mas Taiwan também enfrenta apelos de Washington para que gaste mais em sua própria defesa, refletindo a pressão dos Estados Unidos sobre a Europa. Este mês, o presidente Lai Ching-te disse que quer aumentar os gastos com defesa para mais de 3% do PIB no próximo ano.