Trump diz que irá em patrulha em Washington com policiais e militares

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai participar de uma patrulha nas ruas de Washington na noite desta quinta-feira com a polícia e militares, depois de enviar tropas da Guarda Nacional para a capital do país na semana passada.

"Acho que vou sair hoje à noite com a polícia e com os militares, é claro", disse Trump em uma entrevista ao repórter Todd Starnes, da Newsmax, em seu programa de rádio.

Um funcionário da Casa Branca disse que os detalhes dos planos de Trump seriam divulgados em breve.