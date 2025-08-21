Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

A ordem encerra imediatamente as proteções para os nepaleses, que expiraram em 5 de agosto. As proteções para hondurenhos e nicaraguenses expirarão em 8 de setembro.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA Tricia McLaughlin disse em um comunicado que a decisão ajudará a restaurar a integridade do sistema de imigração e impedirá que o status de proteção temporária seja usado como um "sistema de asilo de fato".

Ahilan Arulanantham, do Centro de Direito e Política de Imigração da UCLA, um dos grupos que entrou com a ação, criticou o tribunal por não apresentar uma justificativa e disse que a decisão "simplesmente sanciona a tomada de poder do governo".

A juíza distrital Trina L. Thompson havia impedido temporariamente que o governo cancelasse as proteções em uma decisão com termos contundentes em julho, na qual ela concluiu que a decisão do governo provavelmente foi motivada por preconceito racial.

(Reportagem de Jack Queen em Nova York)