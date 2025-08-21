Zelenskiy diz que ataques noturnos revelam intenções da Rússia na guerra

Muitos alvos estavam no oeste da Ucrânia. Zelenskiy disse que um ataque com mísseis a uma empresa de eletrônicos de propriedade dos EUA era um indicador "revelador" das intenções russas em relação às iniciativas de paz lideradas pelos EUA.

Após uma enxurrada de diplomacia, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início desta semana que havia um acordo para uma reunião bilateral entre Zelenskiy e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Agora os sinais da Rússia são simplesmente, para ser honesto, indecentes", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo. "Eles estão tentando se afastar da necessidade de realizar reuniões. Eles não querem acabar com a guerra. Eles continuam com ataques maciços."

A maioria dos feridos durante a noite foi em um ataque à fabricante de eletrônicos Flex, de propriedade dos EUA, na região de Zakarpattia, no extremo oeste da Ucrânia, segundo as autoridades. As instalações de armazenamento foram danificadas.

"Acreditamos que foi um ataque deliberado precisamente contra a propriedade dos EUA aqui na Ucrânia, contra o investimento norte-americano", disse Zelenskiy, descrevendo a empresa como fabricante de eletrodomésticos.

"Um ataque muito revelador... no exato momento em que o mundo espera por uma resposta clara dos russos sobre seu movimento nas negociações para pôr fim à guerra", disse ele, sugerindo que o interesse da Rússia nos esforços de paz liderados pelos EUA não era sincero.