"Ação urgente" é necessária para proteger trabalhadores do estresse térmico no mundo em aquecimento, diz ONU

LONDRES (Reuters) - Os governos e os empregadores devem tomar medidas urgentes para ajudar a proteger a saúde dos trabalhadores que estão cada vez mais expostos ao calor extremo, disseram as Nações Unidas nesta sexta-feira.

A mudança climática está tornando as ondas de calor mais comuns e intensas, e os trabalhadores de todo o mundo já estão sofrendo os impactos sobre a saúde, afirmaram as agências no que descreveram como uma grande atualização "muito necessária" de um relatório e orientação publicados pela última vez em 1969.

A produtividade dos trabalhadores cai de 2% a 3% para cada grau acima de 20°C, segundo o relatório, e metade da população mundial já está sofrendo as consequências adversas das altas temperaturas.