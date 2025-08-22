Após entrar no TikTok, Trump diz que pode estender prazo de venda, se necessário

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que tem compradores norte-americanos para o TikTok e pode estender ainda mais o prazo para que a ByteDance, sediada na China, desfaça-se dos ativos norte-americanos do aplicativo, dias após a Casa Branca se juntar à plataforma de vídeos curtos.

Trump descartou preocupações bipartidárias com a segurança do TikTok, dizendo que seu governo vai estar atento a qualquer problema. Ele afirmou que deve conversar com o presidente chinês Xi Jinping "no momento certo".

O presidente republicano tem escolhido repetidamente não cumprir o prazo após a aprovação de uma lei de 2024 que exigia que o TikTok parasse de operar até o dia 19 de janeiro deste ano. Recentemente, ele adiou o prazo para 17 de setembro.